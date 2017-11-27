Monarcas sin ensuciarse se lleva la victoria a casa

Sin mover un solo dedo o cuando menos ensuciar la playera, el conjunto de las Monarcas se llevó la victoria correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura2016 de la Liga Premier de Futbol Siete Escuela Rayados de Acuña Femenil Libre.

Al derrotar por la vía default a su similar Pumitas, partido que se tenía programado jugar este domingo a partir de las 11:00 de la mañana, dentro del campo dos de la escuela rayados.

Sin duda alguna que la victoria era importante para los dos equipos que ocupan actualmente la parte alta de la tabla, pero lo que en verdad asombra es la forma en que la escuadra de las Monarcas se llevó a casa la victoria, y es que no hubo necesidad de mover un solo dedo o cuando menos ensuciar la playera, pues con su sola presencia fue suficiente para llevarse a casa el triunfo.

La victoria a favor de este plantel se decretó una vez que el cuerpo arbitral se dio por enterado que el conjunto felino no haría acto de presencia y es que ninguna jugadora de este equipo se molesto por asistir al juego.

Ante tal situación no hubo más remedio que darle la victoria al Monarcas que ha decir verdad no tuvo culpa de tal situación, pero la victoria vale mucho para este equipo que busca asumir los primeros planos del grupo, pero sobre todo continuar con su buen desempeño dentro del campeonato.