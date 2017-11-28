Monitoreará CONALEP asistencia de sus estudiantes

Cd. Acuña, Coah.-La administración General del CONALEP, anuncio que a partir del siguiente año se incorporaran nuevas reglas de disciplina para regular la puntualidad y la asistencia de los estudiantes, luego de que están a solo cuatro semanas de que concluyan las clases regulares y las asignaturas del segundo semestre del periodo escolar del 2017.

El director Cesar Gerónimo Rojas Muñoz, director del plantel del Colegio Nacional de Educación Profesional, dio a conocer que la institución viene estableciendo acuerdos con los padres de familia, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y aplicar las nuevas reglas de disciplina, esto será en beneficio de sus hijos, que mejorara su desempeño.

Informo que se incorporara un sistema especial para identificar a quienes ingresan al plantel; a estudiantes y personal docente, lo que facilitara que los padres de los jóvenes puedan verificar si su hija o hijo acudió a clases, la hora de entrada y salida.

“El tema de la asistencia y la puntualidad es base para mejorar el desempeño de los jóvenes durante su preparación en este plantel, seguido de atención de otros aspectos como utensilios de estudio, libreta, carpetas, materiales de consumo así como el uniforme”, comento el director.

Aseguro que el plantel también pretende aumentar las medidas de seguridad de la institución en, que la colocaran en Coahuila como uno de los mejores planteles.

A los estudiantes se les exigirá que cuenten con su credencial de identificación, para poder ingresar a la institución, donde se aplicara además la modernización con sistemas digitales que los identifiquen rápidamente, también al personal que acude a impartir clases o a laborar en administración.

Por lo que hace al equipo que se colocara, esto permitirá a la propia institución así como a los padres de familia, conocer si sus hijos asistieron a clases, la hora de ingreso y salida.

También el director dio a conocer acerca de los programas que se incorporaran para que los estudiantes tengan participación en actividades extra escolares; en clubes de matemáticas y robótica, actividades deportivas, danza, oratoria, teatro, etcétera.

El próximo mes también se crearan los clubes de inglés y de la rondalla, donde los estudiantes, de acuerdo a sus gustos, puedan participar en las actividades de la institución, concluyo el director Cesar Gerónimo Rojas Muñoz.

Colocara CONALEP sistema para monitorear ingreso y salida de alumnos