Motociclista resulta con golpes al ser impactado por camioneta

El motociclista Jorge Iván Padilla Montes de 29 años, resultó con golpes y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo, luego fue atropellado en el complicado cruce del libramiento Sur poniente y calle Salais.

En este accidente aparece como responsable por manejar con falta de precaución Servando Cervantes Torralba, de 48 años, quien conducía una camioneta Ford F150 en color guindo modelo 1992.

Seguridad Pública, al tomar conocimiento de este accidente informó que el lesionado circulaba por el libramiento Sur poniente de manera normal en su motocicleta de la marca Honda Cargo 150 modelo 2015.

Cuando repentinamente es impactado por la camioneta Ford que circulaba por la calle Saláis.

El lesionado es trasladado al hospital EJEZA para su observación médica, por parte de una ambulancia de la Cruz Roja, operada por el paramédico Luis González.