Mueren por falta de hemodiálisis

Urge que, en los hospitales públicos, como el IMSS, ISSSTE y el hospital general se cuente con más infraestructura para realizar hemodiálisis a pacientes que están en situación crítica a falta de este servicio.

Lo anterior lo dio a conocer la señora Bertha Alicia Domínguez Ruiz, quien mencionó que en Acuña están muriendo muchas personas como consecuencias de trastornos de salud a falta del servicio, por lo que es necesario la intervención de las autoridades.

“Yo cuido a una persona que se hace hemodiálisis y cada día batalla más, ya que hay que salir de la ciudad para hacerle este procedimiento, porque no hay de otra”, dijo.

Comentó que solo en el IMSS realizan la hemodiálisis, pero hay infinidad de personas que no tienen acceso, porque no cuentan con el servicio médico, por lo que hay que buscar fuera de la ciudad este tipo de servicios, que resulta bastante caro, de forma particular.

“He sabido de muchas personas que están con este problema de salud y no tienen dinero, por lo que también han muerto por falta de una hemodiálisis”, reiteró la señora Alicia Domínguez.

Dijo que hay poca respuesta de instituciones de salud a la demanda de la ciudadanía, por lo que es urgente que las autoridades hagan algo para gestionar este servicio.

Esta falta de servicio golpea principalmente a las familias de escasos recursos, debido a que es fuerte el gasto, ya que se deben trasladar a ciudades como Nueva Rosita para atenderse, ante la falta de esta infraestructura médica en Acuña y Piedras Negras.

“El costo por cada hemodiálisis oscila en los 3,500 pesos, por lo que a la semana hay quienes tienen que pagar hasta 7 mil pesos para hacérsela”, apuntó.