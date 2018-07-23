Mujer embarazada intenta quitarse la vida al ingerir medicamento

Al ingerir 14 capsulas de Omeprazol y además de inyectarse 3 ampolletas de Ketorolaco, Deyanira Burciaga González de 35 años de edad, intentó escapar por la puerta falsa, por problemas con su pareja.

La decisión la tomó esta mujer ayer en los primeros minutos en su propio domicilio ubicado en la calle Irritilas 220 de la Colonia Emiliano Zapata

La mujer ingresó a la sala de urgencias de la clínica 3 del Seguro Social en sus primeros minutos

De acuerdo al diagnóstico del personal médico que la atendió en su momento, indicó que la paciente se encontraba estable a reservas de su condición de embarazada.

La misma paciente dijo a los investigadores que tiene problemas con su pareja Juventino Rivera Moreno, ya que constantemente va a hostigarla a su casa, razón por la que tomó esta decisión, afortunadamente no logró su objetivo, pero quedó internada para su observación médica.

Para esta misma tarde esta mujer pudiera ser dada de alta para que fuera tratada por algún psicólogo ya que se teme que vuelva atentar con su propia vida sí continúan los problemas con su pareja.