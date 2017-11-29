Mujer ocasiona choque por dar vuelta en "U"

En el cruce de la carretera a la Presa La Amistad y calle Real del 14, se registraron en el accidente automovilístico, mismo que dejó solo daños materiales.

Como responsable aparece la joven conductora Francis Hernández, de 20 años, quien manejaba una camioneta Chevrolet Trax modelo 2016 por la carretera citada.

Cuando intentó dar vuelta en “U” en la calle Real del 14, fue impactada por un vehículo Nissan Versa modelo 2016 que era manejado por Cristian Saavedra, de 24 años.

Cabe recalcar que ambas conductoras resultaron ilesas y solo fue el susto que se llevaron.