Mujer reportada desaparecida está resguardada en Centro de Empoderamiento para la Mujer

Fue localizada sana y salva resguardada en el Centro de Empoderamiento para la Mujer debido a la mala vida que le daba su pareja, la mujer que era buscada desde el viernes pasado y que fuera reportada ante el Ministerio Público.

Lo anterior sale a relucir cuando José Luis Torres Martínez de 41 años de edad acudió ante el Ministerio Público especializado en Personas Desaparecidas a interponer su denuncia formal por el extravío de su pareja Lucila Vargas Rodríguez de 32 años de edad y sus tres hijos de diez, tres, y un año de edad, respectivamente.

Pero cuando el agente del Ministerio Público, el Lic. Iván Rodríguez Rodríguez comenzó a hacer las primeras indagaciones, salió a relucir que esta mujer se encuentra resguardada en dicho centro, todo a raíz de la mala vida que le proporcionaba José Luis Torres, quien a su vez negó los cargos.

Este asunto dio otro giro y la mujer continúa resguardada hasta tanto no se solucione el problema con su pareja, quien supuestamente la agredía físicamente en su domicilio cuando vivía con él.