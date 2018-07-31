Mujer sale por la puerta falsa al colgarse de la protección de la ventana

El suicidio número 16 se registró en esta frontera al salir por la puerta falsa quien respondía al nombre de Yesica Yaneth Luciana Zapata de 29 años de edad, mujer que se colgó de la protección de la ventana en la vivienda ubicada en la calle Gastón de Peralta número 533 del Fraccionamiento Fundadores.

El agente del Ministerio Público en turno Carlos Andrés Muñiz Licea, informó que se entrevistaron con la pareja de la hoy occisa, Asunción Clara Luz Ríos Prieto de 35 años de edad, mencionando, que al despertar no observó a la mujer en su cama, es cuando comienza a buscarla en los cuartos, al salir la observó colgada, pidiendo el apoyo rápidamente de los vecinos, pero desafortunadamente ya era muy tarde, ya que la mujer no contaba con signos vitales.

Con este suicidio se encienden los focos rojos, ya que las estadísticas más altas ocurrieron en el año 2015, cuando se reportaron 19 suicidios en esta frontera. En este 2018 en tan sólo 7 meses llevan contabilizados 16 esperando y no rebase la cifra más alta que se ha registrado en esta ciudad.