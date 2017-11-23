Mujer se pasa el alto y ocasiona aparatoso accidente vial

En el cruce de las calles Héroes de Nacozari y Atilano Barrera se registró un accidente vial con saldo fue de cuantiosos de los daños, al registrase daños en tres unidades, el incidente fue turnado al Ministerio Público en Asuntos Viales.

En este choque aparece como responsable Cintia Elizabeth Quintero Zapata, de 26 años, quien manejaba un vehículo Pontiac Sunfire modelo 1988 en color blanco.

Mientras que la primera unidad afectada es una vagoneta Dodge Journey modelo 2014 que conducía Herlinda Cerda Campa, de 45 años.

La segunda unidad afectada es una camioneta GMC modelo 2016 en color blanco que manejaba en esos momentos Mauricio Álvarez Delgado, de 33 años.

De acuerdo al reporte de Seguridad Pública este accidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la tarde del martes.

Como los daños fueron cuantiosos, en esta ocasión los participantes no pudieron llegar a ninguna cuerdo y será el Ministerio Público quien defina la situación de la responsable.