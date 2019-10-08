Mujer se pasa un alto y choca

Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de un aparatoso accidente en el cruce de la calle Bellavista y el Libramiento José de las Fuentes Rodríguez, cuando una conductora no respetó la luz roja del semáforo.

La responsable María Concepción Esparza Correa de 58 años, circulaba por el libramiento de las Fuentes Rodríguez en un vehículo Nissan Maxima modelo 2018, color blanco.

Al momento de no respetar la luz roja provoca ser impactada por un automóvil Ford Marquis modelo 1984 en color guindo, que manejaba Víctor Joel Ortíz Flores, de 50 años.

Debido a la colisión esta unidad fue a impactarse contra una camioneta Dodge Dakota modelo 1998 color rojo, que circulaba por esta misma arteria y que era conducida por César Toledo Valdivieso de 78 años.

Al lugar del accidente arribó una ambulancia de la Cruz Roja para prestar atención médica a los participantes, afortunadamente no hubo ninguno que resultara lesionado de gravedad.