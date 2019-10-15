Mujer se quiebra brazo tras chocar

El aparatoso accidente automovilístico suscitado en el cruce de las calles Colegio del Aire y Francisco Sarabia de la colonia Aeropuerto, dejó como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños.

De acuerdo a la información de Seguridad Pública, quién aparece como responsable de este percance vial es la conductora María Bárbara Padilla Ramírez, de 26 años, quien manejaba en esos momentos un vehículo Volkswagen Jetta modelo 2008 en color gris, sin placas de circulación.

Como afectada aparece Zelda Beatriz Nuncio Santos, de 27 años, de edad quien manejaba una camioneta Chrysler Voyager modelo 1995 en color verde, con placas de circulación del estado de Coahuila.

Hasta el sitio de los hechos arribaron elementos del Departamento de Bomberos quienes prestaron los primeros auxilios a la lesionada Martha Santos Villalpando, de 55 años, quien viajaba en el vehículo afectado.

La mujer fue trasladada de emergencia por socorristas de la Cruz Roja a la Clínica 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social, luego que presentaba probable fractura en su brazo izquierdo.