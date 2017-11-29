Mujeres abrirán panadería artesanal y café

Cd. Acuña, Coah.- La Asociación Opciones Dignas, que atiende a en Acuña a mujeres víctimas de violencia, pondrá a disposición del público una panadería donde se cocinará alimento de forma artesanal, combinado con café, productos que estarán ofreciendo con una diversidad de menú, con sabores que no se encuentran fácilmente en esta región de Coahuila.

Así lo informó la directora de esta asociación, Mayela Chávez Burciaga, quien mencionó que luego de tres semanas de realizar la capacitación de un grupo de mujeres, ellas están a punto de abrir un establecimiento al público una vez que se realizaron pruebas de cocina y el manejo de los alimentos.

“Iniciaremos con productos que estarán enviándose como prueba a integrantes de familias amigas, que participan en este proyecto y han sido benefactoras de esta asociación”, el proyecto se llamará “Raíces”, porque hace referencia al estado de la libertad de la mujer, que debe de tener desde que nace.

Este será parte de un proyecto productivo, que además permitirá generar recursos para familias de algunas mujeres que pasaron por momentos difíciles, luego de ser atendidas en programas de rehabilitación y terapia, por su condición de daño emocional y físico a causa de actos de violencia extrema en su contra.

La directora aseguró que la panadería artesanal de la más alta calidad, elaborará baggets, pan, así como chocolatín, misma que estará ubicada en la calle Lerdo, a espaldas de la Escuela Arturo Peña.

Resaltó que la asociación se empeña en promover la libertad con la que nacen las mujeres, “Sin ataduras ni de color rosa por ser mujeres, somos igual que todas las personas y solo nos diferencía el sexo”, por lo que este proyecto que emprenderán las mujeres participantes, tendrá un toque de libertad en la creación de sus productos.

Por el momento participarán seis mujeres, que atenderán dicha panadería artesanal, con el fin de cubrir las dos jornadas laborales, proyecto que en caso de resultar exitoso se ampliaría para incluir a más mujeres que están bajo la atención de la Asociación Opciones Dignas, dijo Mayela Chávez Burciaga.

Mayela Chávez Burciaga, directora de la Asociación Opciones dignas.