Primeras Sonrisas del Año en Ciudad Acuña: Nacen las Primeras Bebés de 2025

Ciudad Acuña, Coah.- Como es tradición, este inicio de año se celebró la llegada de los primeros bebés nacidos en Ciudad Acuña. El Hospital General de Sub Zona IMSS número 13 fue el escenario donde nacieron las primeras acuñenses del 2025. A las 9:15 A.M. llegó Reyna Sofía, y a las 11:15 A.M. lo hizo Amaya Rafaela, marcando el inicio del año con la dicha de sus familias.

Como parte del apoyo a los nuevos nacidos, se les entregaron productos básicos para la primera etapa de vida, en el marco de esta temporada especial. Además, la primera dama de la ciudad acudió a felicitar a las familias y darles la bienvenida a las nuevas integrantes de la comunidad.