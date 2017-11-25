Nigropetense ocasiona accidente vial

Provocó un accidente vial en el cruce del bulevar Adolfo López Mateos y calle Capitán Leal, el conductor nigropetense que no conocía bien la ciudad, donde solo se reportan daños materiales.

El responsable, Roberto Arturo Castillo Lira, de 45 años, manejaba al momento del percance un camión Izuzu ELF 300 modelo 2011, propiedad de Coopel.

Mientras que la parte afectada fue Patricia García Herrera, de 52 años, conductora de una camioneta Chevrolet Equinox modelo 2016 en color blanco.

Como los daños de este choque registrado a las 6:00 de la tarde del jueves, fueron cuantiosos, el responsable quedó detenido por parte de Seguridad Pública.

Pero ayer mismo logró recuperar su libertad cuando los representantes de la empresa propietaria del camión responsable, se hicieron cargo del pago de los daños de la unidad afectada.