No disminuyen viajes por violencia en el sur

La violencia que se ha registrado en algunas zonas del sur del país, no ha afectado a la industria del transporte de pasajeros que va a diferentes destinos, partiendo de esta frontera, aseguró lo anterior el director regional de Transportes Estrella Blanca, Alejandro Cornejo Pérez.

Comentó, que las rutas que se manejan desde Acuña siguen siendo seguras, lo que ha evitado que se registre la renuncia de choferes, como ha sucedido en otras partes, por temor a ser afectados en el transcurso del viaje.

Además, no ha variado la afluencia de pasajeros que utilizan el transporte de esta empresa, ya que en Coahuila las rutas hacia estos destinos del sur del país están tranquilas.

Cornejo Pérez consideró que actualmente a lo largo de las rutas, se incrementaron las revisiones, principalmente a las unidades de transporte que van del sur al norte del país y la empresa solo pide a los viajeros que tengan paciencia y atiendan las instrucciones que se dictan en los filtros de revisión que se han instalado en las carreteras, por parte de las autoridades.

“Las revisiones en los retenes que se encuentran a lo largo de las rutas de sur al norte del país, son minuciosas”, reiteró.

En cuanto al número de pasajeros que se trasladan del norte del país al interior, actualmente es mayor el flujo de personas que son deportadas, las que viajan a estados con mayor inseguridad y muchos de ellos no vienen informados acerca de ello, refirió.

Por lo que hace al servicio, el gerente regional de Estrella Blanca, dio a conocer que la empresa ha reforzado su parque vehicular, con adquisición de unidades nuevas, que se reflejará en más comodidad para los viajeros, y por el momento no se contempla incremento a las tarifas.

Alejandro Cornejo Pérez, gerente regional de la empresa Estrella Blanca