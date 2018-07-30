No Le Fallare a Coahuila: Diputado Federal Lenin Pérez

Cd. Acuña, Coah.-El diputado federal electo del PAN, Lenin Pérez Rivera, afirmó que no les fallará a los coahuilenses en la responsabilidad que le dieron los ciudadanos del Distrito Uno en la elección del pasado primero de julio, siendo el primer diputado electo con una votación histórica.

Manifestó que a pocas semanas de asumir uno de sus más fuertes compromisos, espera que las condiciones sean favorables para el país debido a que MORENA tendrá la mayoría absoluta en las dos cámaras.

Sin embargo señaló que se debe evitar que suceda lo que en el pasado, cuando se generaron atropellos y excesos, como ocurrió en los gobiernos de López Portillo o Miguel de la Madrid, debido a la falta de equilibrio en los cuerpos legislativos de México.

“Yo espero, tengo fe y esperanza de que se generen condiciones positivas para el país y que nos vaya bien a todos”, afirmó, “nosotros no vamos a ser una piedra en el zapato ni estorbaremos a las decisiones que le favorezcan al país, pero cuando sea necesario oponernos lo haremos”, agregó Pérez Rivera.

“Debemos estar tranquilos, y estoy contento porque de lo que hablo todo indica que lo vamos a hacer realidad, sobre todo para mejorar las condiciones de la frontera en los términos de eliminar los impuestos sobre la renta y se está anunciando ya esa posición que plantea el presidente electo, por ejemplo”.

También Lenin Pérez dijo que persiste la necesidad de bajar el costo de la gasolina y el IVA al 8 por ciento y son propuestas similares, con lo que quizás para enero del 2019 el 70 por ciento de los compromisos de carácter social estarán cumpliéndose. “Tengo confianza en que vamos a coincidir con AMLO y en las cámaras con muchos de los puntos que se han planteado, con lo que se les cumplirá también a los coahuilenses”, apuntó.