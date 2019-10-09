Nueva directora en el Archivo Municipal

La ex regidora Juanita Anel Peña Esquivel, fue designada como nueva directora del archivo municipal, nombramiento que le fue entregado por parte del secretario del Ayuntamiento, con la instrucción del alcalde Roberto De los Santos, de dar seguimiento puntual a los trabajos de resguardo de los documentos importantes, que contienen el historial administrativo de Acuña, que datan desde el año 1900.

A 24 horas de asumir el cargo, relevando a Gabriela Arce Cabañas, la nueva titular de la dependencia, afirmó, que dará resultados dando continuidad a los proyectos de conservación de los documentos, con la finalidad de que siga estando a disposición de la población, y que se resguarde de forma correcta cada dato que contiene el archivo histórico del municipio.

La nueva responsable del archivo, mencionó que el lunes pasado fue convocada por la administración municipal y aceptó con gusto el compromiso de atender esta dependencia, donde aseguró que pondrá todo su empeño para cumplir el encargo.

“Vengo a trabajar con los proyectos que estén en marcha en esta dependencia, sobre todo porque es de muy alta responsabilidad, el llevar el control de toda la documentación que respalda la vida administrativa del ayuntamiento y los acuerdos legales, así como las minutas de cabildo, documentos, así como oficios que se envían y reciben de dependencias y las instancias del gobierno”, mencionó.

Peña Esquivel afirmó, que cada documento es importante, entonces hay que cuidarlos bien y proyectar estrategias de trabajo, tanto las que están encaminadas, como implementando nuevas formas de que hagan más eficiente el trabajo de esta oficina.

Agradeció la oportunidad de ser parte de esta administración al frente de la dependencia y ofreció responder con trabajo positivo al frente de la misma, encomienda que le hizo el alcalde Roberto De los Santos, a través del secretario del Ayuntamiento, Felipe Basulto Corona.

Dijo que solo espera que concluya el proceso de entrega-recepción, que hará la anterior titular Gabriela Arce Cabañas, para cerrar el protocolo legal y retomar cada uno de los proyectos en curso.

Juanita Anel Peña Esquivel, fue designada como nueva directora del archivo municipal.