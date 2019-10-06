Nuevas reglas para plaqueo de vehículos

Con el fin de dar información acerca de la serie de nuevas disposiciones en materia de transporte estatal, así como mantener actualizado el padrón de transportistas, además agilizar el plaqueo de vehículos, la Secretaría de Transporte exhortó a los concesionarios y permisionarios, así como a secretarios generales de las distintas organizaciones, a participar en una serie de reuniones informativas.

Orlando Diaz, delegado de la Subsecretaría del Transporte en Acuña, dijo que con esto se evitará que en lo sucesivo se registren retrasos en los trámites de refrendos y plaqueo de las unidades del transporte público, evitando contratiempos.

“Queremos evitar pérdida de tiempo y que se conozcan los requisitos generales, para que los transportistas cumplan con las reglas estatales”, dijo.

Se busca que en las reuniones se precise acerca de los reglamentos y no cause extrañeza a los concesionarios, al momento de que deban acudir a realizar los trámites correspondientes, resaltó Orlando Diaz.

Dio a conocer que los concesionarios deben conocer sus obligaciones ante la dependencia, para realizar el plaqueo y lo que corresponde a quienes tienen carta poder o cesión de derechos.

“Se trata de que ellos conozcan a plenitud que documentos deben presentar al momento de realizar los trámites correspondientes para renovación de placas, pagos de refrendos etcétera”, agregó. “No es conveniente que se afecte cada uno de los trámites correspondientes”, reiteró, por ello es la necesidad de que se tenga acercamiento con los concesionarios.

El funcionario estatal, aseguró, que la mayoría de los transportistas están cumpliendo la ley, por lo que son muy pocas las unidades que no están circulando.

Dio a conocer que todos los concesionarios deben de cumplir cabalmente con los requisitos que establece la Secretaría del Transporte Estatal, y por esta razón se ha respaldado a los concesionarios en general para que no tengan problema alguno en cada trámite.