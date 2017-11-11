Ocasiona accidente por maneja en sentido contrario

Al no conocer la cuidad y manejar en sentido contrario un conductor ocasionó un accidente vial dejando como saldo una persona lesionada, reportaron los elementos de Seguridad Pública un accidente ocurrido en el cruce de la calle Torreón y Saltillo de la colonia Francisco I. Madero.

La lesionada y afectada a la vez fue la conductora Irma Karina Martínez Morín, de 39 años, quien se dirigía a su domicilio ubicado en la calle Torreón 487 de la colonia Francisco I. Madero.

La afectada manejaba una Van Dodge Caravan modelo 2001 en color gris por la calle Torreón, cuando se le vino encima una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2006, que manejaba Edgar Flores González, de 37 años, residente del estado de México.

Los daños fueron mínimos pero la afectada dijo sentir un golpe en el pecho, razón por la que fue atendida por socorristas de la Cruz Roja, quienes confirman que no presentaba fractura alguna ni lesión grave por lo tanto no hubo necesidad de algún traslado.