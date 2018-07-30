Ocasiona daños a ambulancia de Cruz Roja en fraccionamiento Fundadores

Como responsables de ocasionar daños a una unidad de Cruz Roja Mexicana, tres adolescentes fueron detenidos por elementos de la Fiscalía del Estado en el fraccionamiento Fundadores.

Al recibir un reporte sobre la calle Juan Soriano del fraccionamiento ya citado, los elementos de la Cruz Roja acudieron de inmediato, pero al llegar fueron recibidos por pedradas, ocasionando daños en la unidad.

Rápidamente los paramédicos solicitaron el apoyo de las diferentes corporaciones a través del sistema de emergencias 911, en una rápida movilización se logró la detención únicamente de tres de los presuntos responsables, quienes se identificaron como Guillermo Hernández Castañón de 15 años con domicilio en la calle Pedro Coronel #310 del fraccionamiento Acoros, William Esteban García Ramírez de 16 años, residente del fraccionamiento Valle del Sol y Juan Jesús Flores Delgado de 16 años de edad.

Los tres se encuentran detenido a disposición del Ministerio Público especializado en Adolescentes bajo los cargos de daños y los que resulten en su contra.