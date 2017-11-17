Ocasiona ser impactado

Provocó un fuerte accidente vial, del cual tomó conocimiento Seguridad Pública, José Abelardo Sánchez, de 37 años, al no tomar su precaución cuando quiso entrar a un taller.

El responsable al conducir sobre el libramiento Sur Poniente su vehículo Nissan Tida modelo 2011, quiso dar vuelta a su derecha para entrar al corralón de los trasportes Teissier.

Pero nunca observó que en sentido contrario de manera normal circulaba el vehículo Chevrolet Lumina modelo 1998 en coro verde que manejaba Pascual Martínez Villa, de 54 años.

Provocando así la colisión entre ambas unidades, resultando la unidad responsable toda destrozada de su parte frontal.

Mientras que el auto afectado presentaba daños cuantiosos en el ángulo izquierdo y en su parte frontal.