Occiso no manejaba unidad, se busca al responsable

La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Asuntos Viales, informó sobre la muerte de Jesús Fernández Fernández de 21 años de edad, quien perdiera la vida en un trágico accidente carretero esta semana, abordo de una camioneta tipo pick up roja.

Luego de las investigaciones se logró conocer, que el verdadero propietario de la camioneta Ford F150 modelo 2000, la cual en un principio aseguraban iba manejando el occiso, no es de su propiedad, ni mucho menos iba el manejándola.

El Ministerio Público explicó que el día del accidente, viajaban cuatro personas, entre ellas el occiso, el propietario de la camioneta, y un conductor quien ya está identificado plenamente y se espera su detención para que rinda su declaración.

La madre del occiso Graciela Contreras Pérez de 49 años de edad, residente del Ejido Buenavista ya presentó los cargos formales en contra de quién o quienes resulten responsables por la muerte de su hijo.

Cabe recordar, fue el domingo pasado por la noche, cuando se registró la volcadura en un camino vecinal a la altura del Parque Los Novillos, donde fue abandonado por sus amigos el cuerpo de Jesús Fernández Fernández sobre la cinta asfáltica, y quienes se dieron a la fuga.