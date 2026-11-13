Mantienen oferta laboral en Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Las oportunidades de empleo continúan en la recta final del año, con la participación de las empresas Howmet y Jaropamex en una jornada de contratación realizada en Ciudad Acuña.

La coordinadora del Servicio Nacional del Empleo, Carmen Márquez, informó que ambas compañías estuvieron presentes en la actividad para ofrecer vacantes a los habitantes del municipio.

Márquez señaló que las empresas mantienen la confianza en la dependencia estatal para acercar oportunidades laborales a la población.

Agregó que durante los últimos meses del año se ha registrado una importante actividad de contratación, con empleos que ofrecen prestaciones.