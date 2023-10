¡Para seguir creciendo! Entregan computadora a joven estudiante invidente

Ciudad Acuña, Coah.- Por medio del trabajo de una asociación no gubernamental,Paper Houses Across the Border, Brenda Martínez realizó la entrega de una computadora al niño Fernando Vázquez de la Secundaria I.

La representante de la asociación "Paper Houses Across the Border", Brenda Martínez, señaló que sigue siendo prioridad dar apoyo a los niños que buscan seguir superándose, sobre todo a los que cuentan con alguna condición especial.

La entrega de los apoyos son para menores, quienes a la par de la educación están en constante trabajo con Lector Óptico, esto para mejorar sus habilidades y aprendizaje del sistema "braille".

"Queremos seguir apoyando a estos niños, que aunque pareciera que no son de un gran sector, sí son muchos los cuales buscan seguir creciendo y ahora esto son estos apoyos para que sean herramientas" comentó.