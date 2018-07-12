Parranda entre vecinos termina uno en el bote y el otro en el hospital

Una parranda entre vecinos de la colonia Emiliano Zapata terminó con una persona lesionada y otra más detenida, el herido está identificado como Jesús Arnulfo Sandoval de 34 años de edad, quien presentaba una herida en el brazo derecho y otra más en la costilla izquierda la cual le fueron producidas por el trozo de un pico de una botella.

Como responsable fue señalado su propio vecino Mario Alberto Aguayo Marqués de 23 años de edad, con domicilio en la calle 10 de Abril No. 965 de la colonia Emiliano Zapata.

De acuerdo a la información proporcionada por Seguridad Pública, el lesionado quien tiene su domicilio en la calle 10 de Abril cruce con Flores Magón de la colonia ya citada, ingería bebidas embriagantes con su vecino Mario Alberto Aguayo

Cuando repentinamente, y por viejas rencillas comienzan a pelear, cómo estaba sacando la peor parte Mario Alberto, este quebró una botella de las conocidas como caguamas y con ella lesionó en dos ocasiones a su rival.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron de emergencia al hospital general al lesionado, mientras que los elementos de Seguridad Pública se encargaron de realizar la detención de Mario Alberto Aguayo, mismo que fue turnado ante el Ministerio Público del fuero común.