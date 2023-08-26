¡Pasan el ‘tarjetazo’! Se endeudan por útiles escolares

Ciudad Acuña, Coah.- A menos de una semana del regreso a clases, los padres de familia se han visto orillados a endeudarse para adquirir los útiles escolares, destacando cargos importantes a las tarjetas de crédito para quienes cuentan con una.

Sin embargo, estas acciones representan un gasto a futuro para cubrir el costo de los útiles escolares, uniformes e incluso artículos extras solicitados en los planteles, que vienen cargados de intereses, y en ocasiones se vuelven imposibles de cubrir.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Josue Montero Puente, destacó que se ha visto mayor uso de las tarjetas en los comercios locales sobre el mismo rubro.

“Hemos visto el aumento de este tipo de pago, cuando anteriormente se utilizaba el efectivo, hoy en día las tarjetas son necesarias y sabemos que ayudan mucho a las familias” destacó.