Patio central será la sede del cuarto informe de Lenin

Ciudad Acuña, Coah.- El cuarto informe de gobierno del alcalde de Acuña, Evaristo Lenin Pérez Rivera, será en el patio central de presidencia.

Este martes el director de comunicación social, Edgar González, así lo confirmó.

Mencionó que además el munícipe de Acuña habrá de ir a algunos sectores de la ciudad donde habrá de rendir también un informe con un formato similar al de los miércoles ciudadanos.

Así mismo acudirá a medios de comunicación donde espera tener una comunicación vía telefónica con el auditorio.

El comunicador de la Administración municipal, dijo que el alcalde habrá de rendir su informe ante el cabildo y dará un mensaje de lo realizado por su administración, luego recorrerá algunos sectores de la ciudad donde habrá de llevar a cabo este informe en varios días.

“Aún no está del todo definida la hora a la que se llevará a cabo este evento pero está confirmado que será el 8 de diciembre en el patio central de la Presidencia municipal que deberá convertirse en recinto oficial”, dijo.

Aseguró que de hecho el informe está listo y solo están afinándose algunos puntos y haciéndose algunas leves modificaciones.