Peña Nieto podría venir a inaugurar la UTCA

Ciudad Acuña, Coah.- En el marco de la gira de despedida del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, éste podría estar en Acuña para inaugurar cuando menos dos obras, una de compromiso de campaña y la otra de gestión hecha.

De las 8 universidades para Coahuila, la única que falta es la UTCA, así mismo poner en marcha la modernización de la aduana e inaugurar el hospital del IMSS.

El rector de la Universidad Tecnológica de Acuña (UTCA), Luis Manuel Navarro Galindo, así lo confirmó.

Dijo que de hecho será en septiembre cuando se esté inaugurando esta universidad que se generó en la gira de Peña Nieto como compromiso de campaña, siendo candidato en la gira en el parque de las Maravillas, en Saltillo hace 6 años.

Mencionó que de hecho cuando menos el secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, estaría aquí para el evento de la UTCA, aunque se presume que será el mismo presidente quien acuda a esta frontera para inaugurar las mencionadas obras y poner en marcha lo de la aduana que ejecutará la SEDENA y que de hecho ya avanza.

Se espera que el presidente acuda a realizar estas inauguraciones que serán las ultimas aquí en su gestión administrativa, ya que concluye el sexenio en diciembre de este año.

Con esta sería la tercera visita del presidente dentro de su gestión administrativa a esta frontera, ya que durante el tornado del 2015 estuvo aquí en dos ocasiones, lo que sería un hecho sin precedentes que un presidente del país estuviera aquí en tres ocasiones durante su mandato, ya que ni cuando se gestionó o inauguró la presa de La Amistad sucedió, y menos siendo una administración local de oposición.