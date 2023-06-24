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Coahuila

Pérdida de ganado superó el 50 por ciento debido a la sequía

Aún no se recuperan los ganaderos

Angel Garcia
Por Angel Garcia - 24 junio, 2023 - 03:57 p.m.
Pérdida de ganado superó el 50 por ciento debido a la sequía
Ganaderos sufrieron pérdidas de la mitad de su ganado.

Ciudad Acuña, Coah.- Tras la sequía que se presentó durante años pasados, se vieron decesos considerables que rondan alrededor de un 50%.

El presidente de los ganaderos, Homero Amezcua Villarreal, señaló que hubo algunos dueños de predios que tuvieron que dejar su profesión ante la baja de su mismo ganado.

La sequía y la falta de agua provocaron la reducción de los agostaderos, dejando a la vista lo menos que comía el ganado.

“Sabes que aún tenemos una buena temporada y a pesar de las altas temperaturas, necesitamos de algunos años para revertir la sequía que hemos vivido” mencionó Amezcua Villarreal.

  • Pérdida de ganado superó el 50 por ciento debido a la sequía

    El presidente indicó que es un trabajo en el cual se busca ir con la naturaleza.

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    Ganaderos sufrieron pérdidas de la mitad de su ganado.

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