Pérdida de ganado superó el 50 por ciento debido a la sequía

Ciudad Acuña, Coah.- Tras la sequía que se presentó durante años pasados, se vieron decesos considerables que rondan alrededor de un 50%.

El presidente de los ganaderos, Homero Amezcua Villarreal, señaló que hubo algunos dueños de predios que tuvieron que dejar su profesión ante la baja de su mismo ganado.

La sequía y la falta de agua provocaron la reducción de los agostaderos, dejando a la vista lo menos que comía el ganado.

“Sabes que aún tenemos una buena temporada y a pesar de las altas temperaturas, necesitamos de algunos años para revertir la sequía que hemos vivido” mencionó Amezcua Villarreal.