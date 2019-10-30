Perdió la vida en su vivienda

La muerte natural de una persona de 48 años de edad en una vivienda de la Colonia Aeropuerto, provocó la movilización de Seguridad Pública, Cruz Roja, además de la Policía Investigadora del Estado.

Vecinos de la Calle Fuerza Aérea cruce con Roberto Fierro de la colonia Aeropuerto, reportaron la muerte de una persona, y como no se sabían las causas del fallecimiento, acudieron de inmediato paramédicos de la Cruz Roja.

Sin embargo, al llegar a este domicilio encontraron sin signos vitales a quien en vida llevara el nombre de Leonardo López Ramos de 48 años de edad. Como no contaba con vida y estaba tirado en el piso, solicitaron la presencia de los elementos de la Policía Investigadora quienes ordenaron que el cuerpo fuera enviado al SEMEFO para la autopsia de ley.

De acuerdo a las primeras diligencias de las autoridades, todo parece indicar que es una muerte natural, pero será el médico forense, quien a través de la autopsia habrá de revelar las causas oficiales de la muerte de esta persona de 48 años de edad.