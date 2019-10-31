Persona de la tercera edad ocasiona choque, se reportan solo daños materiales

Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de un accidente automovilístico sobre el libramiento José de las Fuentes Rodríguez cruce con el Emilio Mendoza Cisneros, donde las autoridades únicamente reportan daños materiales.

De los hechos aparece como responsable Cirilo Enrique Ibarra Castillo de 78 años de edad, quien conducía una unidad Mercury Voyager modelo 2002 en color café, con placas de circulación del estado de Texas.

Esta persona de la tercera edad al no tomar su precaución debida provoca impactar una camioneta Dodge RAM 1500 sin placas de circulación, modelo 2003 en color café, que era conducida por Perla Gabriela Tamez Caltzontzin de 35 años.

Como sólo se registraron daños materiales y todo hace indicar que lo mojado del pavimento fue una de las razones para que se suscitara dichoso accidente, los elementos policiacos que tomaron conocimiento, invitaron a los participantes a que llegaran a un buen acuerdo y así evitar que el incidente fuera canalizado a otras instancias.