Pesada unidad ocasiona aparatoso choque

Un fuerte accidente automovilístico provocó un camión de transporte industrial sobre el libramiento Sur Poniente cruce con Eje Central, donde afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Los hechos se registraron cuando el responsable no respetó la distancia de un vehículo a otro y provocó impactarse en la parte posterior de un automóvil de sitio, el cual era manejado por David Lira Fernández de 47 años de edad.

El responsable César Ramos Ruiz de 22 años de edad, quien tiene su domicilio en la calle Ojaranzo 201 del fraccionamiento Cedros manejaba el camión internacional modelo 2006 en color amarillo de la empresa Treviño Villarreal.

Cabe recalcar que esta unidad no presentaba daños cuantiosos pero el vehículo Nissan Tsuru 2017 presentaba toda la parte posterior dañada.

Ambos conductores buscaban llegar a un buen acuerdo tomando en cuenta que el camión está debidamente asegurado, con la finalidad de que el incidente no fuera turnado ante ninguna otra autoridad.