Pesada unidad se impacta con pequeño barranco y paraliza el tráfico

Una pesada unidad paralizó el tráfico por más de una hora en el Sur poniente al salirse del camino y tirar la carga de cemento que traía destinada para esta ciudad.

El responsable Flavio Alejandro Sánchez Hernández de 39 años de edad, manejaba el tráiler Kenworth modelo 1996, sobre dicho libramiento, al tomar la pequeña curva que se encuentra situada a la altura de la calle Gregorio Catache, provocó que el tráiler se repegara a un pequeño barranco donde golpeó la carga, comenzando a caer gran parte de los bultos de cemento que transportaba

De inmediato hicieron acto de presencia los elementos de Seguridad Pública, ya que comenzaba a hacerse un caos vial y el tráiler tuvo que seguir su marcha aproximadamente un kilómetro más para dejar libre la vialidad.