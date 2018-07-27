Pesada unidad se impacta contra poste y deja a colonos sin luz

Un camión recolector de basura dejó sin energía eléctrica por unos minutos a un sector de la colonia Municipio Libre, al impactar de reversa un poste propiedad de Comisión Federal de Electricidad, provocando un cortocircuito. El incidente ocurrió en el cruce de las calles Club Cachorras y Club osos.

El conductor de la empresa PASA se identificó como Juan Manuel Ordóñez Ortiz de 36 años de edad, quien al momento de realizar sus maniobras de trabajo dio de reversa al camión propiedad de PASA e impactó dicho poste de madera.

Los alambres que eran sostenidos por este poste pegaron entre sí y sobrevino el cortocircuito, como se dijo, el incidente provoca dejar sin luz varias viviendas de este sector por espacio de algunos minutos

Al momento de tomar conocimiento Seguridad Pública, el conductor responsable dejó claro que no observó el poste y no se percató del corto circuito, hasta que los mismos compañeros de trabajo le informaron.

Afortunadamente las cosas no pasaron a mayores y como no hubo más daños se le dio la atención al recolector de basura.