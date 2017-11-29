Pide consejo más eficiencia física

Ciudad Acuña, Coah.- Una mayor eficiencia física demandó el consejo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento en la reunión de este martes 28 de noviembre.

Fue la décima reunión del consejo en la que se pidió al director del sistema, José Luis Salinas Galán, mejore estos números.

Pese a que en los últimos 4 años ha pasado de un 40 por ciento de eficiencia física en este renglón, a un 60, los consejeros pidieron se mejore aún más esta.

Dijo que desafortunadamente, actualmente por una causa u otra, hay cerca de un 6.5 por ciento de tomas domiciliarias que no cuentan con micro medición, esto es que no poseen medidores del consumo y es ahí donde hay una importante falta de control, de hecho se presume que en este renglón es donde hay mucho desperdicio del vital líquido, superior al porcentaje de tomas sin medidor.

“Tenemos diferencial positivo en este mes de más de 2 millones de pesos y seguimos teniendo arriba de 30 mil usuarios que cumplen con su pago, los indicadores fueron ascendentes pero los consejeros nos observaron el indicador físico esto significa lo que extraes contra lo que facturas y nos pidieron ser más eficientes, les dí a conocer que hace 4 años, cuando no entrábamos aún al sistema, se leían 4 de cada 10 que entraban, hoy aunque no son cifras para cantar victoria, estamos leyendo 6 de cada 10”.

Mencionó que en la micro medición hay un 6.5 por ciento que no se lee, esa gente gasta más agua que lo normal, es agua que no se contabiliza porque no hay medidores.

Además, señaló que hay fugas en tanques de almacenamiento, en las tomas domiciliarias, en la red y trabajaremos para reducir estas, la sectorización nos va a ayudar a reducir y seccionar la presión para evitar rupturas en la red.