Piden abogados centralización de dependencias y juzgados

Cd. Acuña, Coah.-A través de una propuesta que fue presentada ante el cabildo, el regidor Alfredo Garza Castillo hizo llegar la solicitud del Colegio de Abogados de Acuña para que se centralicen las oficinas gubernamentales en las oficinas de la antigua Presidencia municipal, actualmente en proceso de remodelación, principalmente las que se refieren a la impartición de justicia.

“Es necesario que se haga la gestión para que el Tribunal Superior de Justicia del Estado haga también suya la petición de los abogados”, dijo Garza Castillo.

La petición fue en el sentido de que una parte o la totalidad de los espacios que están en remodelación se destinen como edificio de gobierno y/o centro de justicia, indicó.

“Tuve una plática con grupos de abogados que se encuentran asociados en el Colegio, quienes están considerando esta petición a través de todas las instancias, para que se asignen espacios para los diferentes juzgados en este edificio donde antes operó la Presidencia municipal”, expresó.

Dijo que es necesario que el gobierno estatal y el Tribunal Superior de Justicia estén conscientes de las necesidades que se tienen en este renglón en el municipio, de ahí que se ha iniciado esta serie de demandas.

“Los abogados nos pidieron que se haga la solicitud a través de la instancia municipal, por eso se propuso este punto de acuerdo”, dijo el regidor.

Lamentó que la gente que se encuentra como actor en algún procedimiento judicial tenga que trasladarse de lado a lado de la ciudad buscando que se le dé trámite a sus casos y esto además de hacer perder tiempo, les eleva los gastos.

De aprobarse esta gestión, facilitaría que la gente de menos recursos concluyera sin contratiempos sus casos.

Alfredo Garza Castillo, regidor que propuso solicitar espacios en antigua Presidencia.