Piden abogados mantener MPF en Ciudad Acuña

El colegio de abogados solicitó este lunes al diputado federal del PAN, Evaristo Lenin Pérez Rivera, su intervención para que no cierre aquí sus puertas el Ministerio Público Federal.

Encabezados por el presidente, Miguel Lozano Cadena, Cuauhtémoc Hernández Castilla y el licenciado Alberto Vásquez Figueroa, dijeron que Acuña, con una población superior a los 180 mil habitantes no merece que se estén cerrando más dependencias federales.

Se dijo que se debe al recorte presupuestal.

Hubo compromiso de que el gobierno municipal provisionalmente apoye con la renta y salarios para que se pueda mantener aquí el servicio.

En conferencia de prensa en la que el diputado federal estuvo presente y hubo compromiso de su parte, ya que, además, es miembro del Colegio de Abogados en esta frontera, se dijo que hoy tenemos problemas con el Sistema de Administración Tributaria, que tiene una oficina sin capacidad ejecutiva, la PROFECO que se cerró, La Secretaría de Economía, la PROFEPA y otras dependencias federales, para lo que hay que ir a Piedras Negras, Saltillo o Torreón para hacer algún trámite.

“Acuña, es un municipio que aporta más impuestos a la federación que otros, per cápita somos de los más cumplidos, y nos tratan como si no fuéramos importantes o que los casi 180 mil habitantes que posee, no cumplieran con sus obligaciones tributarias”.

Se dijo, que, de hecho, el MP Federal está ya empacando los expedientes que se irán a Piedras Negras, ahora los indiciados sean o no culpables de algún delito federal tendrán que ir con sus abogados a Piedras Negras para poder seguir sus procesos, aluden a que es por reducción presupuestal pero ahora tendrán que gastar más en traslados que lo que pagan de renta y sueldos aquí”, se dijo.

Cuestionados sobre las medidas a adoptar, mencionaron, que la primera es tratar que el cabildo apoye con salarios y renta, pero de manera temporal en lo que se tramita que no se cierre el MP, ya que sería la única frontera que no tenga esta institución, con lo que también la aplicación de la justicia empeoraría, a la vez que se incrementaría la delincuencia organizada al no existir MP y Policía Federal en activo.