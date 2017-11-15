Piden ampliar 34 torres más a Parque Eólico

Ciudad Acuña, Coah.- Hoy, ante el cabildo, la empresa EnelPower Green, solicitó ampliar el número de torres a colocarse en el parque eólico que se construye en Amistad Uno para empezar con Amistad dos.

Sergio de Alba Domínguez, director de desarrollo urbano, así lo declaró a Periódico La Voz y dijo que en breve empezarán a colocar ya estas torres.

Dijo también que la empresa denominada Cale mayor, es la que está haciendo las gestiones ante la Administración municipal y solicitó a nombre de Enel la ampliación de la construcción de aerogeneradores para el parque.

“Inicialmente eran 64 torres de aerogeneradores los que se solicitaron y hoy la empresa hizo la solicitud para otros 34”, mencionó.

Hay que señalar que son 160 aerogeneradores la capacidad total del parque en esta área.

Mencionó que pronto habrán de empezar a llegar las torres eólicas que se instalarán en este parque eólico.

Una inversión multimillonaria que pondrá en el mapa de la generación de energía eléctrica por el viento a este municipio y consolidará su presencia para atraer inversión extranjera, ya que se considera podría ser uno de los parques eólicos del país más importantes, debido a la generación que podría tener si se ejecutan todos los proyectos.

De hecho hay varios proyectos de este mismo nivel que se podrían ejecutar en breve ya que el potencial es alto.