Plantean crear comisión para vigilar cambio de luminarias

Cd. Acuña, Coah.-Con el fin de que la empresa responsable de sustituir las luminarias en Acuña cumpla con el contrato y mejore el servicio, el regidor de la fracción del PRI Cuauhtémoc Arzola Hernández pidió ante el cabildo integrar una comisión especial para vigilar que se haga de forma efectiva el trabajo que se encomendó.

La comisión también deberá de estar al pendiente para dar respuesta a las quejas de la población que se están recibiendo.

En asuntos generales, dijo ante el pleno del cabildo que ha visto con preocupación que el 30 por ciento de las luminarias instaladas están registrando fallas, dejando a oscuras a la ciudad y a sectores alejados de la periferia donde se ha realizado la sustitución de las mismas.

Por ello consideró: “Es necesaria una supervisión constante de los trabajos que realiza la empresa responsable, que fue contratada desde el año pasado”, agregó.

Estimó que por la cantidad de dinero que se contrataron los servicios de esta empresa, que ascenderá a cuatrocientos millones de pesos durante un lapso de veinte años, es necesario que se le exija que se cumpla con el servicio y se haga una supervisión constante, de día y noche.

“Necesitamos exigirle a la empresa Lumiled que las instalaciones de las lámparas cubran con los requisitos y que con ello se dé un servicio eficiente a la población, ya que de no hacerlo nos volveremos cómplices de ellos”, sostuvo el regidor.

La fracción encabezada por Cuauhtémoc Arzola Hernández pide que se constituya esta comisión de vigilancia y se pueda dar certeza a los acuñenses de que las cosas se están haciendo bien.

Externó que existen infinidad reportes de habitantes de las colonias donde se ha realizado la sustitución del alumbrado, donde a tres días de colocadas han fallado y la reparación no es una buena respuesta adecuada, siendo que la idea fue de mejorar el servicio y ahorrar recursos al municipio por el tiempo del contrato celebrado.

Cuauhtemoc Arzola Hernández, regidor del Ayuntamiento de Acuña.