POCA ASISTENCIA, solo 11 citas diarias en REPUVE

Ciudad Acuña, Coah.- Tras la extensión del decreto hasta el mes de diciembre para regularizar los tal llamados "autos chocolate", se ha visto muy poca asistencia por parte de la ciudadanía para aprovechar el programa.

El coordinador del módulo de REPUVE Sócrates Alchondo señaló que hasta el momento se han regularizado cerca de 15 mil 745 vehículos desde el inicio del programa.

Son pocas las personas que se han acercado en donde se registran cerca de 11 citas diarias, de las 150 que se tienen disponibles para cada día.

"No ha aprovechado la ciudadanía y por ahí se cree que pudiera seguir alargándose, no obstante hay vehículos que no entran, al no modificarse en el decreto nuevos modelos y años" agregó.