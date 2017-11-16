Cd. Acuña, Coah.- La propuesta conocida como “Políticos sin Aguinaldos” que se presentó ante el Congreso del Estado, es para evitar que los diputados locales de Coahuila reciban este beneficio, también que se omitan los tradicionales bonos de salida, en respuesta y solidaridad con otros estados del país que se encuentran en recuperación por las contingencias por siniestros naturales que han golpeado a la población.

El diputado por el Distrito Uno, Sergio Garza Castillo responsable de esta propuesta, afirmó que cada año los integrantes de la sexagésima legislatura de Coahuila reciben aguinaldo en base a los ingresos que oscilan en los 58 mil pesos mensuales, y de acuerdo a la ley son 35 días los que les corresponderían, así como un bono adicional.

Estableció que la situación económica en el estado actualmente es complicada, donde se tiene una deuda de 37 mil millones de pesos, y cuando se están utilizando incluso hasta recursos de las participaciones para cubrir los intereses, que equivalen a cuatro mil millones de pesos anuales, solo por este concepto.

“Somos representantes de los ciudadanos y estamos en el cargo por el voto de los ciudadanos y debemos abstenernos de estas prestaciones, aunque fui muy criticado, pero esa fue mi postura al respecto”, agregó Garza Castillo.

Afirmó que su propuesta “Políticos sin Aguinaldos” en Coahuila, que envió al Congreso, debe de ser respaldada por las bancadas de los diferentes partidos políticos, cuando sabemos que hay magistrados que reciben más de 500 mil pesos de bonos y aguinaldos, así como los diputados federales que recibirán millonarias cantidades.

Estimó que los diputados no están generando una relación patrón-empleado, por esa razón no debe considerarse el pago de aguinaldo, ya que solo se presta un servicio como legisladores, aun que son diputados los 365 días del año pero no desempeñan una función bajo horarios ni jornadas laborales.

“A lo largo de estos años he visto que es una queja ciudadana constante, en el sentido de que los diputados no deben de obtener aguinaldo ni bonos de salida”, y debe entonces aplicarse ese beneficio solo a los trabajadores como una compensación, debido a que los salarios son bajos, apuntó.