Por dar vuelta en "u" ocasiona accidenté vial

Al tratar de dar vuelta en “U”, provocó un accidente vial en la carretera Acuña-Presa la Amistad, altura del Parque Industrial, un residente de San Ángelo.

Tomás Domínguez González, de 64 años, conducía su camioneta Ford F-150 modelo 2001 en color blanco por la carretera citada.

Cuando al llegar a la altura de la empresa Takata intentó dar vuelta en “U” sin precaución alguna.

Provocando ser impactado en su costado izquierdo por otra camioneta Ford F-150 modelo 1998 en color negro, que conducía Eladio Sánchez Mendoza, de 29 años.

En este choque no hubo personas lesionados, únicamente los daños, que obviamente el residente de San Ángelo tendría que cubrir para evitar alguna consignación ante el Ministerio Público.