Por el calor es baja captura de peces en La Amistad

Cd. Acuña, Coah. -Por la temporada de calor se redujo el volumen de captura de la presa La Amistad a solo dos toneladas durante el mes de junio, comparado con lo que se obtiene durante otras épocas del año como sucede a partir de septiembre en adelante, informó José Adelaido García Palacios, presidente de la Sociedad de Pescadores Amistad.

Informó que se aprovecha la temporada para realizar la siembra de especies de carpa, bagre donde la ultima ascendió a 570 mil crías de ambas especies, aún que se buscaba también sembrar mojarra, sin embargo, en los centros acuícolas no se ha conseguido esta especie.

Indicó que la siembra permitirá que se repoblara la presa y para la temporada “fuerte” de pesca existan suficientes organismos de medidas de doce pulgadas en adelante, que se permiten de acuerdo a la norma que establece la Ley General de Pesca.

“Los pescadores tienen obligación como extractores de participar en las actividades de repoblado del recurso que se explota y con estos programas de siembra se puede garantizar que existan organismos durante todo el año”, agregó.

Manifestó que durante fechas pasadas se ha sembrado un buen número de crías de Lobina, que son las que están disponibles para los pescadores deportivos, considerando que la Presa La Amistad sigue siendo uno de los sitios preferidos para realizar torneos nacionales e internacionales.

Esto porque de alguna manera los pescadores de La Amistad son beneficiados con este tipo de eventos, por la afluencia del turismo, participantes y la derrama económica que se genera en Acuña.

Respecto a la actividad de pesca, García Palacios destacó que ha aumentado el consumo de las especies de bagre y besugo, producto con el que se satisface la demanda local que actualmente está totalmente cubierto.

Jose Adelaido García Palacios, presidente de la Asociación de Pescadores La Amistad.