Por no respetar el rótulo de alto termina con su unidad destrozada

Con toda la parte frontal destrozada terminó una unidad de la marca Nissan al ocasionar un accidente vial en el cruce de las calles Lerdo y Villaldama en plena zona Centro de la cuidad, las autoridades reportan solo cuantiosos daños materiales.

El responsable de los hechos es el chofer de este vehículo Nissan Tida, identificado como Adrián Calvillo Alamillo de 48 años, quien tiene su domicilio en la Colonia San Andrés, mismo que al circular por la calle Villaldama no tomó su precaución debida y no cedió el derecho de vialidad en el cruce de la calle Lerdo.

Lo que provoca protagonizar este fuerte accidente, el afectado Luis Eduardo Rodríguez Rodríguez de 48 años; en esos momentos del accidente manejaba un vehículo de alquiler de la marca Nissan Tsuru modelo 2010 en color blanco con amarillo de la línea taxi la esperanza.

De acuerdo a la información de la Dirección de Seguridad Pública Municipal no hubo personas lesionadas, únicamente los cuantiosos daños materiales que obviamente la parte afectada habría de cubrir para evitar que el incidente fuera canalizado ante el Ministerio Público especializado en Asuntos Viales.

Se reportan solo daños materiales.