Porto FC por una victoria más

El conjunto del Porto FC, no buscará otra cosa dentro de su reaparición dentro del certamen de la Liga Premier de Futbol Siete Escuela Rayados Acuña Femenil Libre, que la victoria.

Y es que este conjunto buscará prevalecer dentro de los primeros planos del grupo del presente Torneo de Clausura 2017.

Aun y cuando no se ha definido el rival al cual estarán enfrentando, pues dentro de los próximos días se habrá de determinar el rol de juegos con el que se habrá de reanudar la actividad.

El cuadro del Porto está dispuesto a conseguir la victoria, pues para ellos no hay mayor reto que perseguir que los tres puntos.

Cabe hacer notar que el Porto FC viene de ganar en su última salida a la cancha, por lo que no cabe duda que este conjunto busque reencontrarse de nueva cuenta con el triunfo.

Pues de obtener el triunfo este plantel podrían asumir el tercer lugar del grupo siempre y cuando se de una combinación de resultados que terminen por beneficiarlos, sobre todo si las actuales poseedores del tercer lugar sucumben.

Para asegurar la victoria, no se descarte que este plantel salte al centro del terreno de juego con sus mejores elementos, sobre todo piezas claves del plantel, quienes al final de cuentas tendrán la obligación de guiar por la senda del triunfo al equipo.

No será fácil obtener la victoria, pero habrá que hacerlo para continuar en la disputa de los primeros planos del grupo.