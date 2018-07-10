Positiva Revisión de la Reforma Educativa en México

Cd. Acuña, Coah. -La derogación de la Reforma Educativa en México que tendrá efecto a partir del próximo año, misma que ya se anunció por parte de Esteban Moctezuma quien se integrará como secretario de Educación al gabinete de Andrés Manuel López Obrador, es positiva para el Magisterio.

Así lo consideró el profesor Joel Hernández Galindo, secretario general del Comité de Pensionados y Jubilados del Magisterio pertenecientes a la Sección Quinta del SNTE en la región Acuña-Jiménez.

“Nos parece bien el objetivo de atender con esta revisión a la labor del Magisterio y estaremos siempre de parte de que se eleve la calidad de la educación, prueba de ello es que los maestros se siguen capacitando de forma constante”, dijo.

Mencionó que siempre se ha buscado que sea el camino del diálogo y la opinión de los maestros la base para que las dirigencias sindicales y el patrón, que en este caso es la Secretaría de Educación Pública, que finalmente es el Gobierno Federal, para que la revisión de la reforma educativa se dé en términos reales.

Dijo que no se debe trastocar por nada el aspecto laboral de los trabajadores de la educación cuando se avanza en términos de una reforma, de ahí que una revisión a fondo de la misma debe generar mejores condiciones para todos los maestros de México.

Informó que en el caso de los maestros que se encuentran en el gremio de la Sección Quinta, no tienen afectaciones en sus prestaciones en general, pero sí se revisan principalmente los conceptos; 01 que corresponde al sueldo y el 02 de previsión social, así como el resto de las prestaciones, que se están cumpliendo al pie de la letra.

En su opinión, la decisión del Tribunal Superior de Justicia con un fallo favorable a los trabajadores de la educación de la Sección 38, les redituará mejores condiciones. “Recibimos este fallo con mucho gusto ya que les hicieron justicia con este resolutivo a los compañeros pensionados y jubilados de la 38”, apuntó Joel Hernández Galindo.