Preocupa al Alcalde delincuencia juvenil

Cd. Acuña, Coah.- El alcalde Evaristo Lenin Pérez Rivera, expuso la necesidad de establecer más estrategias para fortalecer y orientar a los jóvenes, buscando evitar que sean atraídos por la delincuencia o participen en hechos como los que se han registrado en los últimos días, esto al referirse al robo a una casa de cambio donde se involucraron jóvenes de alrededor de veinte años.

Dijo que las instituciones y corporaciones de las tres órdenes del Gobierno están obligadas a redoblar esfuerzos para atender el fenómeno de las adicciones, que están ligados con la actuación de los jóvenes, que luego buscan obtener recursos de la forma aparentemente más fácil, asaltando o robando.

“Durante los últimos años la ciudad ha recuperado la paz y la tranquilidad, pero aún queda una secuela grave de la delincuencia que tiene que ver con los jóvenes, por ello habrá que tomar una acción especial que atienda la integridad de ellos”, que se contemple abatir el uso de drogas agresivas que deterioran el cerebro y los coloca en situación de peligro, dijo Lenin Pérez.

Afirmó que es un esfuerzo que se debe hacer desde el gobierno, que deben entender que está tornándose en un problema grave, sobre todo porque está en peligro la integridad y la salud de los jóvenes.

Hay que decirles a las familias que la parte del Gobierno es esa, pero que los padres también deben estar pendientes de sus hijos ya que están pasando por mucha información y desinformación que los llevan a momentos difíciles, por eso hay que seguir insistiendo para inculcarles valores y hacerles ver la problemática del consumo de las drogas.

“Hay que enviarles el mensaje a los chavos que están pensando en delinquir, con los datos que ahí están en la estadística, donde la mayoría de los que están queriendo cometer algún asalto o secuestrando están ahora en la cárcel”, la coordinación de las corporaciones en materia de seguridad está siendo muy efectiva y los jóvenes que intentan hacer males tienen muy pocas posibilidades de ser exitosos, apuntó el alcalde de Acuña.