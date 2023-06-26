Preocupa poco interés; resurge tema laboral

Ciudad Acuña, Coah.- En busca de reducir las horas de trabajo y de igual manera, un día laboral para tener solamente de lunes a viernes trabajar, la directora de la CANACO indicó que están en busca de que sean las mejores las ofertas para los trabajadores.

Sin embargo, esta toma de decisiones implica tener que reducir el trabajo que generan los comerciantes y de igual manera generar más gastos para los mismos.

“Sabemos que aún no es oficial esta nueva ley, pero nosotros estamos buscando información del tema para estar seguros de que no nos afectará al 100%” comentó Carmen Cornelio.