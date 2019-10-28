Preocupante número de incendios provocados

Ante los riesgos que ha representado para grandes ciudades en el país y el extranjero, la quema de zacatales y bosques durante esta temporada, la dirección de Protección Civil y Bomberos hizo un llamado a la población, con el fin de evitar siniestros que atenten contra la seguridad de la población.

Javier Félix Ríos, director de la dependencia, reconoció que en Acuña 9 de cada 10 incendios que se han atendido, sobre todo de zacatales y basureros son provocados por manos criminales, por lo que se ha implementado una campaña para pedirle a la ciudadanía que evite este tipo de hechos y que denuncien quienes sean testigos.

“Lamentablemente hay gente que está causando este tipo de incendios y debe aplicárseles sanciones”, agregó.

Este año nada tuvo que ver la canícula, ni la seca que se registró por la temporada de calor y variaciones, sin embargo, el pasto y arboleda es combustible fácil durante el cambio del clima, por lo que se mantiene alerta en la ciudad para evitar cualquier situación que afecte.

“Comprobamos así que de cada 10 incendios que se registraban a cualquier hora del día y noche, 9 fueron provocados de forma intencional”, reiteró.

Explicó que los propios vecinos de los sitios donde se registraron los incendios, pusieron del conocimiento del departamento, del origen de estos siniestros.

Afirmó que deberá aplicarse la ley en contra de los responsables, ya que existen sanciones, aunque en la mayoría de los casos es difícil encontrarlos en flagrancia. “Las personas provocan los daños y huyen del lugar de los hechos”, dijo.

De acuerdo al director, este año el número de incendios repuntó en un 30 por ciento.

9 De cada 10 incendios de zacatales, son causados por manos criminales.