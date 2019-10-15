Prepara el INE 14 censo nacional

Del 3 de marzo al 27 se llevará a cabo el Censo de Población y Vivienda que cada 10 años realiza el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, INEGI.

En la información proporcionada al municipio de este evento por Rogelio Jasso y Cuevas Cabales, enlaces de la coordinación estatal de INEGI, se dijo que hay una inversión multianual de 12 mil 500 millones de pesos y la participación de 200 mil colaboradores para realizar este.

Se estima que la población del país podría ascender a 128 millones de personas.

El censo tendrá además que levantar datos en 50 millones de inmuebles de los que 36 se presupone son casas habitación.

Por primera vez el censo será levantado por medio de encuestas electrónicas que se aplicarán a través de una tableta digital que portarán los entrevistadores.

Será a finales de este año cuando se inicie el reclutamiento masivo del personal que realizará este y que tendrá un sueldo de entre 9 y 10 mil pesos.

Cada 5 y 10 años realiza el INEGI censos tanto económicos como de población, a fin de tener datos que permitan ver tanto el comportamiento del crecimiento de la población como de su economía ya que estos permiten planear y proyectar con efectividad planes nacionales.

La reunión presidida por el alcalde Roberto de los Santos y los de enlace en Coahuila de INEGI permitieron darle a conocer a funcionarios locales como se operará.

El secretario del ayuntamiento Felipe Basulto Corona dijo que la administración respaldará con la seguridad esta tarea y apoyarán en lo que se requiera.

La información nacional establece además que se requerirá de la adquisición de 185 mil tabletas vía licitación con una inversión de mil millones de pesos.